Der Musiker Kanye West hat ein neues Device vorgestellt, mit dem ihr eure liebsten Songs nicht nur abspielen, sondern vor allem genau an eure Vorlieben anpassen könnt. Was ist dein Lieblingslied? Und was würde es - bei aller Liebe - dann doch noch besser machen? Mehr Bässe, weniger Drums oder doch ein paar schicke Soundeffekte? Klar, das ist alles mit einem ordentlichen Schneideprogramm machbar, aber so richtig praktisch oder niedrigschwellig ist es eben nicht. Das könnte sich ändern. Der Donda Stem Player kann jeden Song bearbeiten Kanye West machte zuletzt ...

