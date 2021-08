Wetter (ots) - Der Körper der Mami ist eine sich ständig verändernde und wundervolle Sache. Er wandelt sich, um das wachsende Baby aufzunehmen, aber er spiegelt auch auf seine Weise alle Aspekte wider, was während der Babybauchzeit passiert ist: von morgendlicher Übelkeit, Stimmungsschwankungen oder geschwollenen Knöcheln bis hin zur Umstandskleidung - jede Periode der 9 Monate hinterlässt Spuren in der Psyche und in der Haut!Die Rückbildung nach der Babybauchzeit (http://nadine.bringtdichweiter.de/) benötigt Zeit, aber auch Hilfe. Postpartale Übungen können Ihnen helfen, sich wieder wie Sie selbst zu empfinden. Sie stärken Ihre Mitte und kräftigen den Beckenboden, den Bauch, die Rückenmuskulatur, die Arme sowie andere Körperbereiche, die während der Babybauchzeit oft außen vor gelassen wurden. Darüber hinaus protegieren sie den Körper dabei, eine Rektusdiastase zu verschließen, Blasenschwäche vorzubeugen und generell wieder an Ausdauer zu gewinnen. Damit Mütter auch in der Corona-Zeit von der Energie der Power Rückbildung einen Nutzen ziehen, bietet Hebamme Nadine Beermann ihre Kurse online an. In dem 12-wöchigen Online-Kurs "Power Rückbildung nach Schwangerschaft" unterstützt die erfahrene Geburtshelferin Mütter dabei, den Körper nach der Babybauchzeit zu verstärken und zu kräftigen.Die 1. Zeit mit einem Neugeborenen ist für unzählige Eltern eine turbulente Zeit. Mütter erleben den eigenen Body während und nach der Geburt in immensen Änderungen. Doch nach der Geburt des Säuglings wollen etliche die Chance, wieder Kondition und Belastbarkeit aufzubauen. Viele recherchieren nach Übungen, um ihre Gesundheit zu begünstigen oder möchten ein paar Kilogramm an Gewicht verlieren. Ein guter Einstieg glückt mit Hauptaugenmerk auf die Rückbildung. Nadine Beermann hat ihre Rückbildungskurse für ein sicheres Training aus der Hebammenpraxis ins Web verlagert: Im Internet offeriert die vielgebuchte Hebamme, Mutter und Rückbildungscoach ihr exklusives Rückbildungs- und Beckenbodenprogramm für Mamas an. Im Laufe von 12 Wochen erlernen Frauen Workouts, die sich mühelos in den Tagesablauf einbinden lassen.Als vollwertige Ausweichlösung zum Training in der örtlichen Hebammenpraxis bietet die Power Rückbildung nach der Geburt speziell in Corona-Zeiten ein gefahrloses Angebot für mehr Kondition und Gesundheit nach der Entbindung des Kindes. Statt "normaler" Sporteinheiten, die für junge Mütter sehr oft noch nicht adäquat sind, bietet das Programm Elemente wie Beckenbodentraining, Problemzonen Training, Konditions- und Fitnesstraining besonders für die Zeit nach der Geburt. Auch ein Spezialtraining gegen die Rektusdiastase ist in den Übungen inkludiert. Ebenjenes Phänomen ergibt sich, wenn sich die beiden großen Muskelbänder der Bauchmuskulatur von dem sich ausdehnenden Uterus auseinandergedrückt werden. Das kann die Muskulatur in der Gesamtheit schwächen, zu Kreuzschmerzen und Problemen beim Heben und Tragen führen. Professionelle Übungen helfen Müttern, die Diastase zurückzubilden und Krankheitssymptome zu mildern.Als fachkundige Hebamme, Rückbildungscoach und Mutter verfügt Nadine Beermann über persönliche wie berufliche Kenntnisse in den Themengebieten Geburt und Rückbildung. Seit über zwanzig Jahren begleitet sie Mütter durch die Zeit der Schwangerschaft, Entbindung des Säuglings und danach. Mit ihrem außergewöhnlichen Online Rückbildungsprogramm ermöglicht sie es jetzt, orts- und zeitunabhängig die eigene Kondition zu steigern und sich mit dem "neuen" After-Baby-Body anzufreunden. Zahllose Kundinnen profitierten schon von dem flexiblen Angebot. Sie haben immer Zugriff auf den Online-Kurs und können ihn in den Tagesablauf einarbeiten, wenn es gerade realisierbar ist.Den flexiblen Internet-Kurs benutzen Mamas auf Heimcomputer und Laptop oder auf dem Mobiltelefon. Individuelle Fitnesspläne und Übungen sorgen für bestmögliche Effizienz. Die Investition für den 12 Wochenkurs übernehmen eine große Anzahl Krankenkassen freiwillig - hier macht es Sinn, nachzufragen.Mehr Auskünfte, auch zum Themengebiet "Rückbildungskurs online kostenlos", erlangen Sie unter http://nadine.bringtdichweiter.de/Pressekontakt:Strohm & Brandt GbRTelefon 02335-8859036Email info@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5003314