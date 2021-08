Münster (ots) - Große Freude im Raum Essen: Ohne Superzahl wurde ein Lottospieler am Mittwoch (25. August) zum zweifachen Millionär. Der noch unbekannte Gewinner kreuzte "Sechs Richtige" an und traf damit den zweiten Gewinnrang. Dort hatte sich ein Jackpot gebildet, den sich der Nordrhein-Westfale mit einem Bayern teilt: Jeder erhält jetzt exakt 2.463.231,90 Euro.Die Gewinnzahlen 6, 9, 11, 12, 24 und 33 hatte der Glückspilz selbst auf seinem Tippschein angekreuzt. Zum Jackpot fehlte ihm nur die passende Superzahl 7. Mit einem Mehrwochenschein nimmt der WestLotto-Tipper seit dem 4. August mit jeweils zwölf Tippreihen an den Mittwochs- und Samstagsziehungen von LOTTO 6aus49 teil.Der neue Doppel-Millionär ist damit der 16. Spielteilnehmer, der in Nordrhein-Westfalen im laufenden Jahr einen mindestens siebenstelligen Betrag abgeräumt hat.Jackpot steigt auf 10 Millionen EuroDa bundesweit kein Tipper die oberste Gewinnklasse treffen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Samstag (28. August) auf rund 10 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5003350