Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) ist auf einem hervorragenden Weg, ein Dividendenkönig zu werden. In diesem Jahr konnte der US-amerikanische Getränkekonzern bereits die 49. Erhöhung der eigenen Dividende in Folge feiern. Mit lediglich einer weiteren Erhöhung im nächsten Jahr dürfte es so weit sein. Wenn aus einem Dividendenaristokrat ein Dividendenkönig wird, ist das natürlich immer bemerkenswert und ein wichtiger Meilenstein. Das gilt natürlich auch für die PepsiCo-Aktie. Aber macht das die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...