Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Sai Life Sciences, ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=ungc-signatory) (CRO/ CDMO), gab heute bekannt, dass es dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative, beigetreten ist. Als Unterzeichner hat sich Sai Life Sciences verpflichtet, die zehn Richtlinien des UNGC zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu übernehmen und damit das Engagement des Unternehmens für unternehmerische Verantwortlichkeit (https://www.sailife.com/commitment/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=ungc-signatory) und Nachhaltigkeit zu stärken.Krishna Kanumuri, CEO und Direktor, sagte bei der Bekanntgabe: "Bei der Verfolgung unserer Vision und unseres Geschäftswachstums integrieren wir bewusst unsere Verantwortung für Gesellschaft, Umwelt und Unternehmensführung. Wir haben uns verpflichtet, die zehn Richtlinien des UNGC (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) umzusetzen und sie zum Bestandteil der Strategie, der Kultur und des Tagesgeschäfts unseres Unternehmens zu machen. Dies wird uns dabei helfen, unsere Nachhaltigkeitsagenda zu stärken und auch unsere Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) (https://www.sailife.com/commitment/sustainability/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=ungc-signatory) (SDGs)."In den vergangenen zwei Jahren hat Sai Life Sciences im Rahmen seiner organisatorischen Transformationsinitiative Sai Nxt bedeutende Investitionen getätigt und Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsagenda erzielt. Einige der bemerkenswerten Höhepunkte:- Erstes Unternehmen mit Sitz in Indien, das der PSCI-Mitgliedschaft beigetreten ist.- "Associate Member" des ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS-GCIPR).- Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts im Jahr 2020 in Übereinstimmung mit dem GRI-Rahmen- Erhielt die Zertifizierungen ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 für seine F&E- und Produktionsstandorte.- Gewann den renommierten 21. Nationalen Preis für herausragende Leistungen im Energiemanagement 2020 des CII - Sohrabji Godrej Green Business Centre- Erhielt die 5-Sterne-Bewertung für hervorragende EHS-Praktiken bei den Auszeichnungen der Konföderation der Indischen Industrie (CII) Süd 2019 und 2020.Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist ein CRO-CDMO mit umfassendem Service (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=ungc-signatory) das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten liefert Sai Life Sciences seinen kleinen, mittelgroßen und Großkunden, auch aus der Biotechnologie, hochwertige und kosteneffiziente Lösungen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 2200 Mitarbeiter an seinen Standorten in Indien, Großbritannien und den USA. Sai Life Sciences befindet sich in Privatbesitz und wird von globalen Investoren, TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpgPressekontakt:Sriram Gopalakrishnancontact@sailife.com+91-9121295355Original-Content von: Sai Life Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139583/5003357