Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar kämpft sich in der der aktuellen Handelswoche wieder nach oben. Der Titel hatte zuvor starke Kursverluste verzeichnet und konnte nun einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Erholung meistern. Auf diese Marken achten Anleger aktuell besonders.Im Zuge der Angst um zunehmende Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und die daraus resultierenden Umsatzeinbußen verkauften Anleger in den letzten Wochen in großem Umfang Aktien von JinkoSolar. ...

