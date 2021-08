GM (WKN: A1C9CM) hat angekündigt, noch energischer in seine CO2-neutrale Flotte zu investieren. 8 Milliarden US$ mehr als gedacht will der Detroiter Autoriese im Zeitraum 2020 bis 2025 in seine Elektrifizierung stecken und somit unabhängig von "Mogelpackungen" wie Hybridantrieben zu werden. 35 Milliarden US$ investiert GM insgesamt. General Motors ist der größte amerikanische Automobilhersteller und vertreibt die Marken Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, ...

