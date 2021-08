Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nederlandse Waterschapsbank NWB konnte mit dem 10-jährigen Social-Housing-Bond erfolgreich an den SSA-Markt kommen und auf eine zweifache Überzeichnung verweisen, so die Analysten der Helaba.Gegenüber IPT habe der Spreadlevel reingezogen worden können und so sei das Pricing bei MS -3 abgeschlossen worden. ESG-Ware sei offensichtlich weiterhin gut nachgefragt. Ebenfalls aktiv sei die japanische JFM mit einer 10-jährigen Laufzeit gewesen. Ohne ESG-Label habe der IPT-Level bei MS +20 gestanden. Das Pricing solle heute sein. ...

