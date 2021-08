München/Moers (ots) - Ab dem 30. August heißt es auch in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz: volle Einkaufswagen und volle Punkte-Konten! Künftig können alle DeutschlandCard Teilnehmer*innen auch in der Region Rhein-Ruhr bei ihren täglichen Besorgungen in teilnehmenden EDEKA-Märkten sowie trinkgut Getränkefachmärkten kräftig punkten. Sie erhalten pro 2 Euro Einkaufswert 1 DeutschlandCard Punkt auf ihrem Punkte-Konto gutgeschrieben.Darüber hinaus können sich die Teilnehmer*innen bereits zum Start der Kooperation über abwechslungsreiche Aktionen und hochwertige Coupons freuen. Beispielsweise über Newsletter, die DeutschlandCard App oder EDEKA Handzettel erhalten sie regelmäßig Angebote und Zusatz-Punkte und profitieren von exklusiven Gewinnspielen. So vielfältig wie die Sammelmöglichkeiten innerhalb des Multipartner-Bonusprogramms, so breit gefächert sind auch die Einlöseoptionen. Je nach persönlicher Vorliebe können die Punkte bei allen teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an wohltätige Organisationen gespendet werden."Die DeutschlandCard ist für mehr als 20 Millionen Teilnehmer*innen ein stetiger, kostenloser Einkaufsbegleiter, durch den sie viele Vorteile genießen. Wir freuen uns sehr, dass sie nun auch bei jedem Einkauf in den rund 900 teilnehmenden Märkten von EDEKA Rhein-Ruhr und trinkgut Punkte erhalten", so Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard.Für die EDEKA Kaufleute in der Region sind Service, Qualität und Kundennähe elementare Bestandteile für ein gelungenes Einkaufserlebnis. Die DeutschlandCard bringt den Verbraucherinnen und Verbrauchern nun weiteren Mehrwert.Alle Kundinnen und Kunden, die vom Multipartner-Bonusprogramm profitieren möchten, erhalten die Teilnahmeunterlagen kostenlos in allen teilnehmenden Märkten. Alternativ können sie sich über die DeutschlandCard App oder unter www.deutschlandcard.de anmelden, die Karte wird anschließend nach Hause geliefert.Pressekontakt:DeutschlandCard GmbHMartina Bürgam089 - 4136 7763E-Mail: martina.buergam@bertelsmann.deOriginal-Content von: DeutschlandCard GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70024/5003438