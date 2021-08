Die Gothaer geht hinsichtlich der Flutkatastrophe von Mitte Juli 2021 gegenwärtig von einem Schadenvolumen zwischen 400 und 450 Mio. Euro aus. Etwas mehr als ein Viertel der gemeldeten Schäden konnte bisher reguliert werden, so der Versicherer. Die Gothaer hat in dieser Woche erste Zahlen zu Schäden aus der Unwetterfront "Bernd" mitgeteilt. Demnach wurden bei der Gothaer 7.200 Schäden eingereicht. An Kunden wurden fast 140 Mio. Euro als Soforthilfe ausgezahlt. Gegenwärtig geht die Gothaer von einem ...

