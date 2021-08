Zürich (ots) - Bereits zum 5. Mal verleihen GastroSuisse und die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit im Rahmen des Hotel Innovation-Tages (www.hotelinnovation-gastrosuisse.ch) einem visionären Hotelkonzept den Hotel Innovations-Award. Die hochkarätig besetzte Jury durfte erneut aus über 20 spannenden Bewerbungen die diesjährigen Finalisten auswählen.Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anlässlich des Hotel Innovations-Tages am 20. September im The Circle am Zürich-Flughafen verkündet. Dem Sieger oder der Siegerin winkt ein Coaching zur Realisierung ihres Konzepts im Wert von CHF 15'000.-.Die Finalisten für den 5. Hotel Innovations-Award sind:- Autohalle, Andelfingen | https://autohalle.chZu den Betriebsmodulen der Autohalle gehören ein Hotel, ein Restaurant mit zwei Konzeptbereichen, Eventflächen von ca. 600 m2, eine Oldtimer-Vermietung, Oldtimer-Einstellplätze und eine Oldtimer-Werkstatt. Durch die innovative Vernetzung dieser zwei komplett verschiedenen Branchen - Gastronomie und Oldtimer - entsteht eine einzigartige Position auf dem Markt und ermöglicht es, dem Gast aussergewöhnliche Gesamtpakete und Erlebnisse anzubieten. So bilden zum Beispiel die rund 100 Oldtimer und die Werkstatt im Gebäude eine wunderbare Kulisse für den Gastronomie- und Eventbetrieb. Die verschiedenen Betriebsmodule stärken sich jedoch nicht nur gegenseitig, sondern minimieren auch das Risiko durch die Diversifikation der Einnahmequellen. Die "Autohalle" wird im November 2021 in Andelfingen eröffnen.- Bretterhotel - Trauffer Erlebniswelt, Hofstetten bei Brienz | https://www.trauffer.chDie Holzspielwarenfabrik Trauffer wird zu einer einzigartigen Erlebniswelt im Berner Oberland.Die bestehende Fabrik wird erweitert durch ein "Bretterhotel" mit Arvensaunazimmern und einem Erlebniszimmer mit Röhrenrutschbahn, einem Shop, einer Bäckerei mit Bistro, einem à la carte Restaurant sowie Event- und Kursräumen. In Kombination mit geführten Fabrik-Touren, Erlebnisrundgängen, Holzschnitzkursen und vielen weiteren Attraktionen entsteht eine echte Erlebniswelt rund um das Thema Holzspielwaren. Das Projekt wird 40 neue Stellen generieren, die regionale Entwicklung stärken und die touristische Attraktivität des Berner Oberlands steigern. Die Trauffer Erlebniswelt mit dem Bretterhotel wird am 4. Juni 2022 eröffnet.- Zoo des Marécottes Lodge, Les Marécottes | https://zoo-alpin.chDer höchste Tierpark Europas mit Alpenschwimmbad liegt auf 1'100 Metern Höhe in Les Marécottes. Er umfasst 35'000 m2 und lädt ein, Bären, Füchse, Hirsche, Murmeltiere und weitere 150 Tierarten der Alpen in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben. Die bestehende Infrastruktur wird mit einem Lodge-Hotel mit 16 Zimmern und direktem Blick auf das Schwarzbärengehege, einem Blockhausrestaurant und einem Spa- und Fitnessbereich sowie einem Souvenirladen erweitert. Die Gäste übernachten mitten im Zoo und werden am Morgen eingeladen, durch Fütterung und Pflege der Tiere zusammen mit den Tierpflegern aktiv am Leben des Parks teilzunehmen. So entsteht für die Gäste ein einzigartiges Erlebnis.- Säntis Lodge - Berg & Bett, Wildhaus - Alt St. Johann | https://bergundbett.chDie Berg & Bett AG betreibt seit 2016 eine eigene Ferienwohnungsvermietung mit 36 Objekten im Toggenburg. Mit der Eröffnung der Säntis Lodge im Juni 2021 wurde ein zentraler Hub errichtet, welcher den Ferienwohnungsgästen die Möglichkeit bietet, ein hotelähnliches Gesamtpaket zu nutzen: Restaurant und Lounge, Einkauf, Unterhaltung (Kino), Aufenthalt und eine Rezeption als Anlaufstelle. In der Lodge selber stehen Ferienwohnungen und klassische Hotelzimmer zur Verfügung. Das Geschäftsmodell orientiert sich an der Plattformökonomie und baut auf Kooperationen auf: So werden diverse Dienstleistungen - z.B. Verkaufsladen, Gastronomie, Reinigung - von selbstständigen Partnern aus der Region erbracht.Der Gewinner wird am jährlich stattfindenden Hotel Innovations-Tag gekürt. Begleitet wird der unter dem Motto ZEITENWENDE. Mit Mut und Kraft in die Zukunft. stattfindende Tag von vier Impulsvorträgen und einer Hotel Innovations-Tour im The Circle. Der Anlass findet am 20. September 2021 statt. Weitere Informationen wie auch das Programm finden Sie unter www.hotelinnovation-gastrosuisse.ch.Jury Hotel Innovations-AwardHans R. Amrein, Redaktionsleiter "Hotelier"Peter Gloor, Direktor Schweizerische Gesellschaft für HotelkreditChristian Laesser, Professor Universität St. GallenNicoletta Müller, Inhaberin Beratungsfirma Innovation, Sales & MarketingMartin Nydegger, Direktor Schweiz TourismusCasimir Platzer, Hotelier und Präsident GastroSuisseRegula Straub, Geschäftsführerin Schweizer BerghilfeTrägerschaft Hotel Innovations-AwardSchweizerische Gesellschaft für Hotelkredit, GastroSuissePartner Hotel Innovations-AwardSchweizer Berghilfe, Hotelier, GastroJournalSponsoren Hotel Innovations-AwardWorldline Six Payment Services, Swica, CC AlligroGastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Pressekontakt:GastroSuisse, Zita Langenstein, Leiterin WeiterbildungTelefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.ch