BERLIN (dpa-AFX) - Nur noch rund vier Wochen bis zur Bundestagswahl: Der Wahlkampf ist in vollem Gange, die Kräfte haben sich etwas verschoben. Wo stehen wir im Rennen um das Kanzleramt, und was werden die wichtigsten Termine der kommenden Woche? Ein Überblick:

WENN SCHON JETZT WAHL WÄRE - DIE UMFRAGEN



Die Union ist inzwischen nicht mehr stärkste Kraft - die SPD hat sie in den Umfragen ein- und teilweise überholt. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) selbst wird dabei deutlich schlechter bewertet als sein SPD-Kontrahent, Vizekanzler Olaf Scholz - und das nun schon länger. So sprechen sich sogar 70 Prozent der Unterstützer von CDU/CSU einer Civey-Umfrage zufolge dafür aus, Laschet durch CSU-Chef Markus Söder zu ersetzen. Die Grünen fallen in dem Spitzenrennen zurück.

In den seit Samstag veröffentlichten Erhebungen rangieren CDU und CSU zusammen bei 22 bis 23 Prozent. Die SPD klettert auf 23 Prozent. Die Grünen um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock liegen nur noch bei 17 bis 18 Prozent.

Die FDP als viertstärkste Kraft verharrt bei 12 bis 13 Prozent, die AfD bei 10 bis 11 Prozent und die Linke bei 6 bis 7 Prozent. Die sonstigen Parteien erreichen zusammen den recht hohen Wert von 6 bis 9 Prozent.

Ausgewertet wurden die seit Samstag veröffentlichten Erhebungen, sie stammen von den Instituten Insa und Forsa.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

WAS DAS BEDEUTET - DIE KOALITIONSOPTIONEN



"Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition", sagt CSU-Chef Markus Söder. Aber seit dem Aufschwung der SPD gibt es durchaus Optionen, dass es so kommen könnte. Bei aller Vorsicht gegenüber den Umfragewerten sind mehrere Koalitionen denkbar. Sicher Kanzler würde Laschet nur bei Schwarz-Grün-Gelb. Bei einem Bund von Union, SPD und Grünen käme es darauf an, wessen Partei die Nase vorn hätte - die Union oder die SPD. Für Scholz gäbe es womöglich mehr als eine Option: eine Koalition von SPD, Grünen und FDP in jedem Fall - und je nach Umfrage ein klassisches "Linksbündnis" Rot-Grün-Rot.

WAS WICHTIG WIRD - TERMINE UND THEMEN



Die Spitzenleute der Parteien touren die ganze Woche weiter durchs Land, teils sind die Kanzler- und Spitzenkandidaten mit dabei. Söder etwa tourt weiter durch Bayern, FDP-Chef Christian Lindner ist in Nordrhein-Westfalen unterwegs, und die Linke konzentriert sich auf den Norden. Daneben stehen Diskussionsrunden und Interviews auf dem Programm. Hier dürfte genauer hingeguckt werden:

FREITAG, 27. AUGUST



Auf dem Berliner Bebelplatz reden SPD-Kandidat Olaf Scholz sowie die Berliner Spitzenkandidatin Franziska Giffey und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD).

SAMSTAG, 28. AUGUST



CSU-Chef Markus Söder und Grünen-Chef Robert Habeck liefern sich ein bei mehreren Internetmedien gleichzeitig ausgestrahltes Wahlkampfduell.

SONNTAG, 29. AUGUST



Der erste große Höhepunkt im Fernsehwahlkampf: Bei RTL treten am Abend die drei Kanzlerkandidaten in einem "Triell" gegeneinander an. Kann Laschet einen Befreiungsschlag setzen, haut Scholz ihn K.O. oder kann Baerbock noch Boden wettmachen? Es folgen weitere Dreierrunden bei anderen Sendern im September.

Söder stellt sich im Sommerinterview den Fragen der ARD.

MONTAG, 30. AUGUST



Wer hat das "Triell" gewonnen, wird die große Frage am Morgen danach sein. Die Spindoktoren der Parteien werden alles tun, ihre Kandidaten zu Siegern zu erklären./and/toz/DP/mis