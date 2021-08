Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Aaron Anderson, Senior Vice President of Research bei Fisher Investments, äußert sich zu Jerome Powells Rede in Jackson Hole.Anderson erwarte nicht viel von Jerome Powells Rede in Jackson Hole. Er werde so viel politische Flexibilität wie möglich beibehalten und es gebe zu viele Fragezeichen, als dass er ankündigen könnte, dass eine Änderung der Politik unmittelbar bevorstehe. Die Wirtschaftsdaten seien durchwachsen gewesen, die Delta-Variante drohe und die Entscheidung von Präsident Biden über seine Wiederernennung könnte noch Tage auf sich warten lassen. Die Rede sei vielleicht nicht aufregend, aber langweilig könnte genau das sein, was sich die Anleger erhoffen würden. (26.08.2021/alc/a/a) ...

