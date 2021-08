München (www.anleihencheck.de) - Nach den Interventionen der chinesischen Regierung, insbesondere im Technologiebereich, haben wir eine signifikante Korrektur am chinesischen Aktienmarkt gesehen, so Robin Beugels, Leiter Investment Management bei der Merck Finck a Quintet Private Bank.Weniger beachtet worden sei, dass diese Abwärtsbewegung auch den Markt für asiatische Hochzinsanleihen mit nach unten gezogen habe. Die beiden Märkte würden sich traditionell oft im Gleichlauf bewegen, vor allem in extremen Marktsituationen. ...

