Mavenir, der weltweit führende Anbieter von Lösungen zur Monetarisierung von mobilem und geschäftlichem Messaging für Service Provider, gab heute die Übernahme von Telestax Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsplattformen als Service (Communications Platform as a Service, CPaaS) und Anwendungen für die Kommunikationsbranche. Diese Übernahme ergänzt Mavenir Engage, Mavenirs Omnichannel-Messaging-Monetarisierungs- und Customer-Engagement-Angebot, um folgende Punkte:

Bereitstellung neuer agiler, flexibler SaaS-Servicemodelle für Dienstleistungsanbieter, um in der neuen digitalen Wirtschaft besser konkurrieren zu können

Spezialisierung, Flexibilität und einfache Handhabung, um die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe und eines breiten Spektrums von Branchen zu erfüllen

Service-Innovation und schnelle Funktionserweiterung durch einfach zu nutzende APIs und geschäftskritische Anwendungen

"Kommunikationsplattformen werden zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal für Dienstanbieter", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Sie werden den Mehrwert für Unternehmen durch 5G mit API-Befähigung für verschiedene vertikale Bereiche wie IoT, Smart Cities und Automotive erschließen und schlüsselfertige Anwendungen für die Bereiche Logistik, Flottenmanagement, KI/ML-Chatbots, stimmliche biometrische Verifizierung, immersiver Handel/Unterhaltung und viele andere Anwendungsfälle bieten."

"Die anfängliche Definition von CPaaS in Bezug auf PSTN-Konnektivität wurde erweitert und umfasst nun ein viel breiteres Spektrum an Dienstleistungen. Anbieter, die das gesamte Spektrum an Kommunikationsdiensten anbieten einschließlich der API-Schicht und der Netzwerkinfrastruktur haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, deren Strategie sich in erster Linie auf die API-Schicht konzentriert und sich für den Zugang zur Netzwerkschicht auf Partnerschaften verlässt"1, so Raúl Castañón-Martínez, Sr. Analyst im Bereich Workforce Productivity and Collaboration bei 451 Research, einer Division von S&P Global Market Intelligence. Laut dem "Workforce Productivity Collaboration 2021 CPaaS Market Monitor" (CPaaS-Marktmonitor für Mitarbeiterproduktivität und -zusammenarbeit 2021) von 451 Research stieg der Gesamtmarktumsatz im Jahr 2020 um mehr als 40 auf 6,5 Mrd. USD und wird im Jahr 2025 rund 21 Mrd. USD ausmachen, was einer CAGR von 26 entspricht.

"CPaaS ist die Schlüsseltechnologie für unseren "Mavenir Engage"-Service, mit dem wir Kommunikationsdienstleister (CSPs) an der Spitze der digitalen Interaktionslandschaft positionieren", so Ian Maclean, SVP/GM für den Bereich Cloud Services bei Mavenir. "Mit dieser Übernahme setzt Mavenir die Eintrittsbarriere herab und demokratisiert das geschäftliche Messaging für Unternehmen jeder Größe, um dialogorientierte Geschäftserlebnisse zu implementieren."

Mavenir Engage ist Mavenirs Cloud-basiertes Angebot zur Messaging-Monetarisierung und Kundeninteraktion, das CSPs, Systemintegratoren und Channel-Partnern RCS Business Messaging (RBM), Messaging-Monetarisierungsfunktionen, Chatbots, Kampagnenmanagement und Zugang zu verschiedenen Messaging-Ökosystemen-wie Google RCS Business Messaging-bietet.

Clark Peterson, Vorsitzender der Cloud Communications Alliance, sagte: "Telestax war ein Schlüsselpartner, um die Transformation der CPaaS-Branche voranzutreiben. Als Teil der Mavenir-Familie verfügt Telestax über ein breit gefächertes Portfolio, um neue Funktionen anzubieten und innovative Kundenangebote im Bereich Cloud Communications weiter voranzutreiben."

Mavenir versetzt Dienstleister in die Lage, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Arbeitsabläufe zu optimieren und Geschäftsanwendungen so anzupassen, dass Kunden und Mitarbeiter besser eingebunden werden. So wird die Komplexität für die Mitarbeiter verringert, die Produktivität erhöht und-was am wichtigsten ist-die Kunden mit einem besseren Kundenerlebnis erfreut.

Jean Deruelle, Mitbegründer und CTO von Telestax, sagte: "Von unseren Wurzeln als ein Innovator im Bereich der Open-Source-Kommunikation, der den CPaaS-Enablement-Markt mit dem Restcomm API-Framework geprägt hat, freuen wir uns unglaublich darüber, unsere Kräfte zu bündeln und unsere Fähigkeiten mit dem umfangreichen 5G- und Omni-Channel-Messaging-Portfolio von Mavenir zu vereinen, um den Netzbetreibern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die Zukunft der Geschäftskommunikation zu definieren."

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

