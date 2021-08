Düsseldorf (ots) - Eine Weihnachtszeit ganz ohne Adventskalender - heute kaum mehr vorstellbar! Die Vorfreude, die durch das tägliche Öffnen eines weiteren Türchens entsteht, macht so richtig Lust auf Weihnachten und ist für viele Menschen ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Besonders schön ist es, wenn man den Liebsten damit eine Freude macht und täglich zusehen kann, wie die Freude auf Weihnachten mehr und mehr wächst. Ob befüllt mit Kosmetik, klassischer Schokolade oder eigenen Kreationen - die Auswahl ist mittlerweile unbegrenzt.Adventskalender im August: Kann das funktionieren?Besonders im Food-Bereich sehnen jährlich viele Foodies und Hobbyköche den Launch der beliebtesten Food-Adventskalender herbei. Ganz vorne mit dabei: Die Just Spices Gewürz-Adventskalender. Bereits im letzten Jahr brachte das Unternehmen im August zwei Adventskalender in verschiedenen Größen heraus. Mit Erfolg: Die limitierten Kalender waren bereits lange vor der Adventszeit komplett ausverkauft. Genau deswegen hat Just Spices seine beiden Adventskalender dieses Jahr wieder im August gelauncht.Für den Launch hat Just Spices sich bewusst für den August entschieden, denn in den letzten Jahren hat das Unternehmen die Erfahrungen gemacht, dass viele Leute bereits in den Sommermonaten für die Adventszeit vorsorgen.Ein Adventskalender - 365 Tage lecker kochenUnd das steckt hinter den beliebten Kalendern von Just Spices: Der große Adventskalender beinhaltet 24 Gewürzmischungen in Originalgröße und sorgt damit nicht nur für würzige Erlebnisse in der Adventszeit, sondern auch noch nach Weihnachten für zahlreiche Kochmomente. Damit die Gewürzmischungen (https://www.justspices.de?utm_source=ots&utm_medium=backlink&utm_campaign=adventskalender&utm_content=mainpage) direkt eingesetzt werden können, bekommen Kunden das neue Just Spices Kochbuch "Rezepte unter 30 Minuten" mit dazu. Egal ob als Geschenk für die Liebsten oder für eigene leckere Kochmomente - der große Adventskalender sorgt das ganze Jahr für neue Inspiration in der heimischen Küche. Seit Anfang August gibt es den Kalender zum Super-Early-Bird-Preis für 99,99 Euro.Neben dem großen Kalender bietet das Unternehmen zusätzlich noch eine kleinere Variante an. Den kleinen Adventskalender gibt es für 29,99 Euro und ist perfekt geeignet für Just-Spices-Neulinge oder zum Verschenken. Denn statt 24 Dosen in Originalgröße finden Kunden hier 24 Gewürztütchen in praktischer Probiergröße. Hinter jedem Türchen versteckt sich außerdem eine Rezeptkarte passend zur Gewürzmischung, sodass Kunden gleich in der Küche kreativ werden können.Die beiden Adventskalender finden Sie hier: Just Spices Gewürz Adventskalender (https://www.justspices.de/adventskalender?utm_source=ots&utm_medium=backlink&utm_campaign=adventskalender&utm_content=adventskalenderlp)Pressekontakt:JUST SPICES GmbHSchiessstraße 44aD-40549 Düsseldorfpresse@justspices.de+49211 97 53 23 22Original-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139886/5003732