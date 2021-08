EUR/USD könnte sich in den nächsten Wochen immer noch dem Bereich von 1,1800 nähern, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir betonten gestern, dass wir trotz der schwachen Aufwärtsdynamik weiterhin die Chance sehen, dass der EUR über 1,1770 steigt. In der Folge bewegte sich der EUR seitwärts, bevor er während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...