Einer weltweiten Befragung von Assetmanagement-Experten zufolge wird der Fokus von Investitionen in den kommenden 12 Monaten auf der Technologie- und Dateninfrastruktur sowie der Sicherstellung der ESG-Konformität liegen

Datenanalytik, robotergestützte Prozessautomatisierung und KI sind die entscheidendsten Technologien für die Geschäftsentwicklung; 62 geben an, dass cloudnative Lösungen eine zentrale Rolle in ihrer IT-Strategie spielen werden

83 der Assetmanager wollen zur Verbesserung der operativen Effizienz ihre strategischen Allianzen mit Asset-Servicing- und Technologiepartnern ausbauen

Assetmanager haben Investitionen in Technologie und Dateninfrastruktur an die Spitze ihrer Prioritäten gesetzt, um sich für das Geschäftswachstum nach der Covid-19-Pandemie aufzustellen. 56 geben an, dass der Fokus ihres Investments in den nächsten 12 Monaten auf diesen Bereichen liegen wird und fast die Hälfte (47 %) möchte die ESG-Konformität für ihre Produktpalette sicherstellen. Dies sind die Ergebnisse eines neuen Berichts von Funds Europe The Future of Investment Operations für den Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN).

Die Befragung weltweiter Investmentexperten aus dem Assetmanagement-Sektor verdeutlicht überdies, dass Unternehmen aufgrund von Covid-19 ihre IT-Strategien überdenken und auf die öffentliche/hybride Cloud umstellen. 62 der Befragten betonen die künftige Schlüsselrolle von cloudnativen Lösungen in ihrer IT-Strategie, gefolgt von der Bedeutung von Lösungen rund um Software-as-a-Service (SaaS) (48 %) und dem Einsatz von Technologie für offene APIs (Application Program Interface) (46 %).

Zur Verbesserung der operativen Effizienz setzen Unternehmen auf eine nahtlose Verknüpfung der Funktionen entlang der Investment-Wertschöpfungskette. In der Umfrage gaben 83 der Assetmanager an, dass sie ihre strategischen Allianzen mit Asset-Servicing- und Technologiepartnern ausbauen und so eine direkte Verbindung von Middle- und Back-Office-Dienstleistungen mit ihren Front-Office-Tools und dem Investment Book of Record (IBOR) ermöglichen werden.

KI und maschinelles Lernen werden für die Gewinnung von Einblicken, sowohl bei prädiktiven als auch nachträglichen Analysen, über den gesamten Investment-Lebenszyklus immer wichtiger. Die Hauptanwendungen für KI sind Portfolioanalytik und Performancemessung (60 %), Beschaffung, Bereinigung und Anreicherung von Daten (57 %) sowie die Verbesserung der operativen Effizienz von Middle- und Back-Office-Prozessen (56 %).

60 der Befragten zufolge wird es jedoch Priorität haben, den Anteil menschlicher Expertise in KI-Modellen bei der Anwendung solcher Modelle zu vergrößern. Dies ist unerlässlich, um Business Intelligence auf erklärbare Weise für Produktteams, Kunden und Finanzaufsichtsbehörden bereitzustellen.

Barry Lee, Business Solutions Director, Temenos Multifonds, kommentierte: "Bei der Planung des Erholungskurses setzen Asset-Servicing-Unternehmen und Fondsmanager immer mehr auf die Vorteile der Tools, Analytik und Skalierbarkeit der Cloud. Die SaaS-basierte Explainable AI (XAI) von Temenos ermöglicht unserem Kundenkreis der Fondsverwalter beispielsweise die Nutzung von KI, um manuelle Eingriffe zu reduzieren, potenzielle Störungen im Arbeitsablauf zu erkennen und das Ausnahmemanagement in Bezug auf Kursbewegungen zu beschleunigen. Dies sichert ihre Abläufe im Hinblick auf Black-Swan-Ereignisse und erhöht insgesamt die Effizienz und Produktivität."

