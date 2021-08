Renu Robotics revolutioniert mit Velodyne Puck-Sensoren das Vegetationsmanagement für Solarenergieanlagen

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute eine mehrjährige Vereinbarung über die Lieferung seiner Puck-Lidar-Sensoren an Renu Robotics bekannt, einem branchenführenden Anbieter von autonomen Vegetationsmanagementsystemen. Der Renubot von Renu Robotics, ein vollständig autonomer, vollelektrischer Mähroboter, trägt dazu bei, dass Solar- und Energieanlagen Kosten, Zeit und CO2-Emissionen einsparen und dabei gleichzeitig das Gelände gepflegt wird, um die maximale Leistung der Anlage zu gewährleisten.

Renu Robotics' Renubot is a fully autonomous, all-electric mower equipped with Velodyne Lidar's Puck sensors. (Photo: Renu Robotics)

Renu Robotics wählte den Puck nach einem Produktvergleich mit anderen Anbietern aus. Das Unternehmen stellte fest, dass der Puck von Velodyne eine überragende Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bietet, einschließlich deutlich weniger Systemstörungen und optimaler Positionierungsgenauigkeit. Die Sensoren von Velodyne sind äußerst stromsparend, was die Reichweite des Renubot vergrößert und seine Nachhaltigkeitsfunktionen verbessert.

Der Renubot ist mit Puck-Sensoren ausgestattet, die eine sichere, effiziente und hochpräzise Navigation ermöglichen und Hindernissen bei der Bewirtschaftung von Nutzflächen ausweichen. Der Mäher nutzt Lidar zur Navigation auf dem Gelände, zusammen mit kinematischer Echtzeit-GPS-Korrektur (real-time kinematic, RTK), die eine Positionsgenauigkeit des Fahrzeugs innerhalb von 2 cm ermöglicht. Renubot setzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen für die autonome Steuerung und Kontrolle ein und lernt und bewertet die Topografie, während das Gerät hochpräzise Mäh- und Pflegearbeiten auf dem Betriebsgelände durchführt.

"Die Puck-Sensoren von Velodyne sind ein wesentlicher Bestandteil für unsere Roboterautonomie und -navigation", sagt Michael Blanton, Chief Technical Officer von Renu. "Die energieeffizienten Sensoren ermöglichen es dem Renubot, ein automatisiertes Vegetationsmanagementsystem bereitzustellen, das repetitiv und zuverlässig ist, um den Betrieb von Anlagen auf Höchstleistung zu halten und gleichzeitig die Kosten zu überwachen."

"Mit seinem hochentwickelten, nachhaltig zu betreibenden autonomen Mäher revolutioniert Renu Robotics die Art und Weise, wie Solar- und Energieunternehmen Vegetationsmanagement betreiben", sagte Laura Wrisley, VP des Bereichs North America Salesbei Velodyne Lidar. "Der innovative Renubot zeigt, wie Puck-Sensoren Präzision und Sicherheit in autonomen Fahrzeugen gewährleisten, die ohne menschliches Eingreifen funktionieren. Renu Robotics ist ein Paradebeispiel dafür, wie Velodyne seine Mission erfüllt, die Sicherheit und Nachhaltigkeit in Gemeinden weltweit zu verbessern."

Die Puck-Sensoren von Velodyne liefern umfangreiche 3D-Computerwahrnehmungsdaten, die eine Lokalisierung, Kartierung, Objekterkennung, Klassifizierung und Nachverfolgung in Echtzeit ermöglichen und so eine sichere Navigation und einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Der Puck ist ein kleiner, kompakter Lidar-Sensor mit einer Reichweite von 100 Metern. Seine Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Rundumsicht machen ihn zu einer idealen Lösung für erschwingliche Autonomieanwendungen bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Über Renu Robotics

Renu Robotics entwickelt neue Innovationen im Bereich der autonomen Technologie. Der Renubot ist das erste vollelektrische, autonome Fahrzeug des Unternehmens, weitere sind geplant. Renu Robotics entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Situationsbewusstsein durch Sensoren und in anderen Technologien. Renu Robotics ist derzeit in der Branche der erneuerbaren Energien tätig, geht aber davon aus, dass das Unternehmen in Zukunft auch in einer Reihe anderer Branchen tätig sein wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.renubot.com.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

