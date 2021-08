Die Angst vor einer Konjunkturabschwächung in Folge steigender Corona-Zahlen lässt Europas Anleger nicht los. Der deutsche Leitindex Dax und der EuroStoxx50 verloren am Donnerstagnachmittag je rund 0,5 Prozent auf 15.781 beziehungsweise 4165 Punkte. An der Wall Street ging es vorbörslich ebenfalls abwärts.

Den vollständigen Artikel lesen ...