Der Wechsel an der Spitze wurde noch vor vier Monaten sehr skeptisch beurteilt. Das war bei Kursen von rd. 600 CHF.



Inzwischen wird LONZA im Pharmamarkt als eine Art besonderes Einhorn eingeordnet, was eigentlich nur für Start-ups gilt. LONZA hat den Schwerpunkt in der Auftragsfertigung und den Wirkstoffen mit neuen Leistungsstandards für Impfstoffe. 56 Mrd. CHF Marktwert sind der aktuelle Bewertungsstand. Die ersten Vergleiche mit den zwei Großen, ROCHE und NOVARTIS, machen die Runde. Ist ein solcher Weg denkbar?



Die neue Impfstofftheorie dreht sich um den bekannten mRNA-Faktor als Basis, auf der die Entwicklung fast aller neuen Impfstoffe beruhen soll. Abgeleitet davon werden mit dem gleichen Denkansatz Therapien entwickelt, die grundsätzlich in Heilstoffe münden, auch gegen Krebs und andere bisher auf diese Weise nicht angreifbare Krankheiten. Eine technische Korrektur nach der scharfen Rally ist möglich, um aufzuspringen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 34! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 34:



Themen u.a.:



++ Die größten Fondsmanager haben sich in den letzten vier Wochen gedreht++ Unsere Zurückhaltung gegenüber HENKEL erweist sich als richtig++ GEA GROUP: Wo liegt der nächste rechenbare Einstieg?++ Der rechtzeitige Aufsprung bei LONZA zahlt sich aus++ Wer bietet für MORPHOSYS?++ MACY'S: 200 % Kursgewinn in zweieinhalb Jahren ++ AURUBIS profitiert von der Kupferpreis-Hausse doppelt



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

LONZA GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de