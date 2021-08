Trotz robuster Job-Daten tendieren die US-Futures am Donnerstag schwächer und deuten auf einen richtungslosen Handelsstart in New York hin. In der Vorwoche betrug die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 353.000, ein Wert im Rahmen der Erwartungen. An der US-Börse blicken die Anleger aktuell jedoch gespannt auf das Zentralbanktreffen und mögliche Äußerungen von Fed-Chef Powell zur fiskalpolitischen Strategie. Alle aktuellen Entwicklungen zum Handelsstart sehen Sie im Video.

