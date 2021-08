PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Hotelbranche hat im Sommer vom Trend zum Urlaub im eigenen Land profitiert, während die Buchungen in Paris und Straßburg coronabedingt eingebrochen sind. Ein Plus an Touristen aus dem Inland und angrenzenden europäischen Ländern habe ausbleibende Buchungen aus den USA und Asien kompensiert, sodass Hoteliers in den Küstenregionen im Vergleich zu 2019 einen Geschäftszuwachs verbuchten, teilte die Branchenorganisation MKG am Donnerstag in Paris mit. Am meisten profitierte die Atlantikküste (+11,8 Prozent) und die Bretagne (+8,2 Prozent).

Trotz einer kräftigen Belebung des Tourismus im August lagen die Umsätze in Paris um 52,6 Prozent unter denen von 2019 und in Straßburg um 40,7 Prozent. Auch andere Großstädte mit einem großen Anteil von Geschäftsreisenden hatten weiter mit ausbleibenden Gästen zu kämpfen. Lediglich Cannes und Nizza verzeichneten nach den MKG-Daten ein stabiles Geschäft. Mit Blick auf bereits vorliegende Buchungen für September und Oktober blickt die Branche verhalten optimistisch in die Zukunft. Dies hänge auch mit dem wieder anlaufenden Messegeschäft zusammen, hieß es in der MKG-Analyse./evs/DP/he