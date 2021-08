MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Anleger hätten derzeit wenig Vertrauen in eine nachhaltig höhere Profitabilität des Stahlkonzerns, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie könnten damit die mittel- und langfristigen Potenziale unterschätzen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 15:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

