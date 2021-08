Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (09.08.) zur Aktie von Marathon Oil befand sich diese in einer überaus spannenden Chartkonstellation. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (09.08.) zur Aktie von Marathon Oil befand sich diese in einer überaus spannenden Chartkonstellation. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Kommen wir auf die aktuelle charttechnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...