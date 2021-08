... deutlich verteuern. Der taiwanesische Lieferant TSMC erhöht in der aktuellen Halbleiterknappheit die Preise den Hauptkunden um 3 bis 5 %, wie die Fachpublikation DigiTimes berichtet. Im Durchschnitt dreht TSMC die Preisschraube um 10 bis 20 % weiter, wird aber APPLE eine Art Rabatt gewähren, so DigiTimes weiter.



Die Spanne für die aktuelle Generation iPhone 12 reichte bei der Einführung im Oktober 2020 von 799 bis 1.099 $. Was die Gerätegruppe iPhone 13 kostet, wird bei der Vorstellung der Neuheiten im nächsten Monat verkündet.



Marktbeobachter rechnen mit der Präsentation am 14. September, zehn Tage später könnte der Verkauf in Deutschland beginnen, vermutet das Online-Magazin "iPhone-Ticker".



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



