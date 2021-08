... auf 15 $. Dies gilt für die Mitarbeiter in den meisten Geschäften der Sportartikelkette. An bestimmten Standorten werden es 17 $ sein. Durchschnittlich bis zu 3 $ mehr sind zusätzlich als Bonus möglich, geknüpft an die Verkaufszahlen der jeweiligen Filiale.



Die Aktie von LULULEMON ATHLETICA steht aktuell mehr als 50 % über dem Niveau "vor Pandemie". Sieht man von wenigen schwierigen Phasen ab, zuletzt 2013 bis 2017, hat der mit Yoga-Bekleidung gestartete Spezialist seinen Aktionären mehr als ordentliche Kurszuwächse geliefert. Auf Sicht von zehn Jahren: + 730 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

LULULEMON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de