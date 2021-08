DJ Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion fordert für die im Oktober startenden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer deutlich mehr Geld für die Beschäftigten gefordert. "Deutschland braucht eine starke staatliche Daseinsvorsorge. Deshalb muss die Bezahlung im Landesdienst um 5 Prozent steigen - mindestens aber um 150 Euro", erklärte die Gewerkschaft. "In den vergangenen Monaten wurde uns erneut vor Augen geführt: Ein personell auf Kante genähter und schlecht ausgerüsteter öffentlicher Dienst kann verheerende Folgen haben", erklärte der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach.

Die Gewerkschaft erwartet nach seinen Worten zudem eine Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten der Länder und Kommunen. "In zu vielen Bundesländern müssen wir mittlerweile die Gerichte bemühen, um eine verfassungskonforme Besoldung durchzusetzen", beklagte er. Die Verhandlungen für den Tarifvertrag der Länder starten am 8. Oktober in Berlin. Davon sind laut den Angaben etwa 3,5 Millionen Beschäftigte betroffen. Die zweite und die dritte Verhandlungsrunde finden am 1./2. November und am 27./28. November in Potsdam statt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 10:15 ET (14:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.