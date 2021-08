Jackson Hole am Fuße der Rocky Mountains ist ein kleines, unscheinbares Städtchen im US-Staat Wyoming - aber einmal im Jahr steht Jackson Hole ganz im Fokus der Finanzwelt, nämlich dann, wenn sich im historischen Hotel Jackson Lake Lodge das Who is Who der Geldpolitik trifft. Das diesjährige Treffen steht unter der Überschrift "Konjunkturpolitik in einer uneinheitlichen Wirtschaft" Über die Bedeutung des Notenbank-Treffens spricht Martin Kerscher mit Stefan RIsse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag