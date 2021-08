Die ungarische Zentralbank hat vorgestern erst das dritte Mal in wenigen Wochen die Zinsen angehoben von 0,60 Prozent auf 1,50 Prozent, und damit eindeutig eine Zinswende eingeleitet. Man will den Zinserhöhungszyklus so lange fortsetzen, bis sich die Inflationsaussichten nachhaltig in der Nähe des Zentralbankziels stabilisieren. Russland hatte vor vier Wochen seinen Leitzins um einen vollen ...

