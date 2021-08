(shareribs.com) London 26.08.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag wieder etwas leichter. In den USA sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche gesunken, die Förderung stagnierte. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 3,0 Mio. auf 432,6 Mio. Barrel gesunken. Die Benzinbestände sanken um 2,2 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate stiegen um 0,6 Mio. Barrel. Die ...

