WOCHENVORSCHAU: Termine bis 09. September 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 09. September:

FREITAG, DEN 27. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SHW, Halbjahreszahlen

AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

SWE: Electrolux, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Coty, Q4-Zahlen

DEU: Bayer stellt auf dem ESC Kongress 2021 (27.-30.08.21) neue klinische Daten aus seinem kardiovaskulären Portfolio vor TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 08/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 07/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/21

09:30 SWE: BIP Q2/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:30 SWE: Handelsbilanz 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/21

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (vorab)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, EFSF, ESM

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen

EUR: DBRS Ratingergebnis Portugal, Slowakei, Schweden

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt im "Bierkartell"-Streit erneut gegen Brauerei Carlsberg 10:00 DEU: Pk zur Ernte-Bilanz 2021 des Deutschen Bauernverbands 14:00 DEU: Online-Wirtschaftsgipfel "Compact with Africa", u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel + 16.30 Statement Merkel

+ 19.30 gemeinsame Pk

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen "Jackson Hole" (online) +16.00 Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell

DEU: Abschluss Gamescom (online)

MONTAG, DEN 30. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

DEU: Brain Technology, 9Montszahlen

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/21 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 08/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig()

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 14:00 DEU: Diskussion zur Zukunft des Pharmastandortes Rheinland-Pfalz u.a. mit der Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus. Die Veranstaltung wird vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zusammen mit Boehringer Ingelheim durchgeführt. HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 31. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Strabag, Halbjahreszahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Halbjahreszahlen 13:00 DEU: Gardena GmbH, Jahres-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

CHE: Gurit, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

07:00 FIN: BIP Q2/21

08:00 DNK: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/21 (endgültig)

15:00 USA: FHFA-Index 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 07/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk des ifo Instituts zur Vorstellung des ifo Bildungsbarometers 11:00 DEU: Online-Mediengespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zu "Cyber- und Betrugsrisiken des mobilen Arbeitens" u.a. mit Rüdiger Kirsch, Vorsitzender der GDV-Arbeitsgemeinschaft Vertrauensschadenversicherung DEU: fvw-Kongress vom 31.08. - 02.09.21 u.a. mit Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister, dem Chef der weltgrößten Kreuzfahrtreederei Carnival Gruppe (u.a. Aida, Costa), Arnold Donald, sowie IATA-Chef Willie Walsh. DEU: "Zukunftskongress-Spezial" der Wegweiser Unternehmensgruppe zur Bundestagswahl u.a. mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, Berlin DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates

DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Bremen

POL: Polens Verfassungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht MITTWOCH, DEN 01. SEPTEMBER 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online)

USA: Autodesk, Investor Day

USA: Kfz-Absatz 08/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/21

02:30 JPN. Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 08/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Online-Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog". Zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Aussichten für die Banken nach der Coronapandemie. Unter anderem mit Bundesbankpräsident Weidmann, BDI-Hauptgeschäftsführer Lang und Christine Novakovi?, Vorstandsvorsitzende UBS Europe SE. DEU: fvw-Kongress vom 31.08. - 02.09.21

DEU: OLG entscheidet über Vergaberechtsstreit zwischen österreichischer Softwarefirma und dem Land MV über die Beauftragung der "Luca-App" DEU: Start der Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

DONNERSTAG, DEN 02. SEPTEMBER 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 07/21

USA: Broadcom, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 07/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 08/21 09:00 CHE: Seco: BIP Q2 /21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/21

09:00 CHE: BIP Q2/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt im VW-Dieselskandal über Schadenersatz-Ansprüche bei geleasten Autos, Karlsruhe 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Roaming, Tethering & Datengeschwindigkeit bei kostenlos zubuchbaren Mobilfunkoptionen, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der EU-Elektrizitätsrichtlinie und der EU-Erdgasrichtlinie, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Portugals Zulassungsteuer für Gebrauchtwagen aus anderen EU-Staaten, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Verbot der Doppelbestrafung in Kartellsachen, Luxemburg DEU: fvw-Kongress vom 31.08. - 02.09.21

FREITAG, DEN 03. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Ströer, Hauptversmamlung (online)

22:05 DEU: Deutsche Börse gibt Rangliste für den von 30 auf 40 Werte erweiterten Leitindex Dax bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/21

09:15 ESP: PMI Dienste 08/21

09:45 ITA: PMI Dienste 08/21

09:50 FRA: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 08/21



EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Ungarn, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Litauen

EUR: DBRS Ratingergebnis Estland, Spanien

SONNTAG, DEN 05. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 DEU: Mercedes-Benz "Pre-Night" vor der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) mit Daimler-Chef Ola Källenius + 19.15 Ausblick auf das erste Fahrzeug der nächsten vollelektrischen Modellgeneration der Kleinwagenserie "Smart" MONTAG, DEN 06. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Pressetag vor Beginn der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) (07.09. - 12.09.21) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 09/21



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 07. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/21

11:00 GRC: BIP Q2/21

11:00 EUR: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) (bis 12.9.) MITTWOCH, DEN 08. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

10:00 DEU: Forschungskonferenz Chemieverband VCI

ITA: Tod's, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/21

01:50 JPN: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/21

20:00 USA: Fed Beige Book

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung (digital) mit Vertretern von Banken, Verbänden und aus der Politik. Erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, N26-Chef Valentin Stalf, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), München DONNERSTAG, DEN 09. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 CHE: Swiss Re - Media Conference anlässlich "Rendez-Vous de Septembre 2021" TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Technology Conference u.a. mit ASML Holdings, HP Incl. DEU: Merck KGaA, Capital Markets Day

USA: Wells Fargo, Virtual Healthcare Conference u.a. mit Moderna, Medtronic Plc, Johnson & Johnson USA: Moderna, Research and Development Day

USA: Danaher, Investor- and Analyst Event



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 07/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe 09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (digital) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 11:00 DEU: Pk R+V-Versicherung zum Thema "Ängste der Deutschen 2020" DEU: DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) °

