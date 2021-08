Tagesausblick für 27.08.: DAX korrigiert leicht - Warten auf Jackson Hole

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag im Korrekturmodus geblieben. Auch an der Wall Street ging es im frühen Handel leicht abwärts, nach mehreren Rekordtagen in Folge. Mit Spannung warten Anleger weiter auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim virtuellen Notenbanksymposium von Jackson Hole am Freitagnachmittag.

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas schneller gewachsen als erwartet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet (annualisiert) stieg das reale BIP um 6,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium im Rahmen seiner zweiten Schätzung mitteilte. Zunächst war eine Wachstumsrate von 6,5 Prozent gemeldet worden. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft nach revidierten Angaben um 6,3 Prozent gewachsen.

Unternehmen im Fokus

Der Optikerkonzern Fielmann setzt weiter auf den Ausbau des Online-Geschäfts und rechnet für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Beim Vorsteuergewinn werden mehr als 200 Millionen Euro erwartet, nach 175,5 Millionen Euro im Vorjahr. Zuvor hatte Fielmann einen Vorsteuergewinn von etwa 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Beim Umsatz werden weiter mehr als 1,9 Milliarden Euro erwartet.

Gegen das im Bau befindliche Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin sind insgesamt mehr als 800 Einwendungen von Bewohnern und Organisationen eingegangen. Die Einwendungen sollen demnächst im Rahmen einer virtuellen Erörterung diskutiert werden. Bereits im vergangenen September waren die Pläne von Tesla acht Tage lang öffentlich erörtert worden.

Wichtige Termine

Deutschland - Importpreise Juli

USA - Konsumklima Uni Michigan August (endgültig)

USA - Rede von Fed-Chef Jerome Powell

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.800/15.857/15.930/15.970/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.701/15.622 Punkte

Die relative Schwäche des DAX gegenüber den US-Indizes an den Vortagen rächte sich im heutigen Handel. Der Index fiel per Downgap durch den Support bei 15.857 Punkten und unterschritt auch die Unterstützung bei 15.701 Punkten. Erst im Bereich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie hielten die Käufer dagegen. Die Muster bleiben tendeziell aber bärisch.

Die Rückeroberung des Widerstands bei 15.800 Punkten wird nun die erste Aufgaben der Bullen sein. Darüber treffen sich Abwärtstrendlinie und Horizontale bei 15.857 Punkten zu einem Kreuzwiderstand. Erst über 15.930 Punkten bessert sich das Chartbild. Unter 15.700 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit eines Durchrutschens auf 15.621 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.08.2021 - 25.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 - 25.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Funktionsweisen der HVB Produkte

