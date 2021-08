ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum zweiten Quartal von 260 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sorftwarekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die integrierte CRM-Plattform des Unternehmens./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 08:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

