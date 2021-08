DGAP-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM und France Billet in Endphase von Verhandlungen über Ticketingabkommen für Olympische Spiele und Paralympics in Paris 2024



26.08.2021

CTS EVENTIM und France Billet in Endphase von Verhandlungen über

Ticketingabkommen für Olympische Spiele und Paralympics in Paris 2024 München/Paris, 26. August 2021 - Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und France Billet SA, ein Joint Venture der Fnac Darty Group und CTS EVENTIM, befinden sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen (Los 1 "Ticketing System Provider"). Dies ist die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen und beinhaltet die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software. CTS EVENTIM und France Billet bilden dabei ein gemeinsames Konsortium mit Orange Business Services SA. CTS EVENTIM erwartet aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe. Ende der Ad-Hoc-Mitteilung Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.



