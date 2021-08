Der Rückwärtsgang im DAX war heute sehr deutlich. Die 15800 als Marke ist erst einmal wieder unterschritten worden. Wie kann es weitergehen? Dieser Handelstag zeigte deutlich vor allem eines - deutlich mehr Volatilität als an den vergangenen beiden Tagen. Dies war bereits in der Vorbörse sichtbar. Dort steuerte der Index die 15.800 an und unterschritt sie leicht. Der Druck nahm schnell zu, war die 15.800 doch eine Art Schlüsselmarke im Chartbild. ...

