MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Nato:

"Seit jeher steht die Übermacht der westlichen Militärallianz in bemerkenswertem Kontrast zur Ohnmacht ihres obersten zivilen Repräsentanten. Ein Nato-Generalsekretär muss Rücksicht auf alle Mitglieder der Allianz nehmen, hören muss er aber vor allem auf eines: die USA. Der Norweger Jens Stoltenberg hat das - um das Bündnis vor dem Schlimmsten zu bewahren - während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump bis zur Selbstverleugnung beherzigt. Im desaströsen Ende des Afghanistan-Einsatzes der Allianz bekommt Stoltenberg nun aber zu spüren, gleichsam stellvertretend für alle Europäer, was die alten Kräfteverhältnisse auch unter dem neuen Präsidenten bedeuten. Stoltenberg hätte den Flughafen in Kabul gerne noch ein paar Tage länger offen gesehen. Der Wunsch war ohne Bedeutung."/yyzz/DP/he