Die amerikanische Insperity Inc. (ISIN: US45778Q1076, NYSE: NSP), ein Dienstleister für den Personalsektor, zahlt am 24. September 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents an die Investoren aus (Record date ist der 10. September 2021), wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern eine Dividende in Höhe von 1,80 US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses ...

