Die Tarifverhandlungen für 140.000 Beschäftigte der privaten Banken sind nach der zweiten Runde ohne Einigung vertagt worden. Die Beratungen in Wiesbaden seien ergebnislos geblieben, weitere Gespräche solle es am 24. September geben, teilte der Arbeitgeberverband AGV am Donnerstag mit.

