In den vergangenen Wochen gab es eine ganze Reihe an positiven Meldungen für Gazprom. Der weltgrößte Erdgasproduzent ist auf dem besten Wege, seine Marktmacht in Europa weiter auszubauen. Doch nun lief wieder einmal eine eher negative Meldung über die Nachrichtenticker: Gazprom könnte stärkere Konkurrenz aus dem eigenen Land erhalten. So berichtet die Tageszeitung Kommersant, dass der Ölriese Rosneft sein Erdgasgeschäft ausbauen will. Vor allem ab 2022 soll die Förderung kräftig ausgeweitet werden. ...

