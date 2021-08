Der DAX wird am Freitag unverändert in den Handel starten. Gemischte Vorgaben von der Wall Street (schwächer) und den asiatischen Börsen (verhalten positiv) halten die Anleger dabei ebenso an der Seitenlinie wie das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das in diesem Jahr virtuell stattfindet und von dem sich Anleger Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Fed erhoffen. Zusätzlich werden am Nachmittag (MESZ) US-Wirtschaftdaten erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

