Die Aktienmärkte sind auf der Suche nach positiven Impulsen. Gestern rutschte der DAX zeitweise deutlich ab. Die Vorgaben von der Wall Street sind schwach, die asiatischen Börsen uneinheitlich. Der DAX droht deswegen schwächer zu starten. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Ebay, Peloton, Gamestop, Amazon, Alphabet, DWS, Delivery Hero, HelloFresh und SMA Solar. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.