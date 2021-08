Der Umsatz im 1. Halbjahr der SW Umwelttechnik beträgt 43,9 Mio. Euro (Vorjahr: 42,1 Mio.). Die Betriebsleistung stieg auf 45,5 Mio. Euro (VJ 43,0 Mio. Euro). Das EBIT liegt mit 4,8 Mio. Euro (vs. 5,1 Mio.) leicht unter dem Vorjahrsniveau. Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 4,4 Mio. Euro (vs. 3,4 Mio.). Auch das Ergebnis nach Steuern liegt mit 3,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (von 2,9 Mio Euro). "Seit Jahresbeginn 2021 wurden eine weltweite Verknappung von Baustoffen und damit verbundene Kostensteigerungen deutlich spürbar. Resultierende Mehrkosten, aber auch Projektverzögerungen, sind nun definitiv in der Baubranche angekommen. Die Bauindustrie läuft aber in all unseren Märkten auf Hochkonjunktur und wir sind gut aufgestellt, um das langfristig ...

