Schwächer musste gestern die heimische Börse schliessen, der ATX endete nach einem leicht volatilen Verlauf schlussendlich mit einem Rückgang von 0,5%. Allgemein war unter den Investoren Zurückhaltung zu bemerken, was vor allem durch das geldpolitische Symposium in den USA und die dadurch erwarteten neuen Impulse verursacht war. Im Mittelpunkt des Interesses standen gestern Unternehmensergebnisse heimischer Unternehmen, Porr konnte die erwartete Rückkehr in die Gewinnzone melden, nach 22,7 Millionen Euro Verlust vor einem Jahr erwirtschaftete Porr nun einen Nettogewinn von 8,6 Millionen Euro, der Ausblick für 2021 wurde gleichzeitig bestätigt, das liess die Aktie um 3,1% nach oben klettern, wodurch sie auch der stärkste Wert des gestrigen ...

