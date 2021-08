München/Zürich (ots) - Jedes Jahr landen unzählige Tonnen Plastik im Meer und bedrohen Ökosysteme und das Klima. Trotzdem werden weiterhin enorme Mengen an Kunststoff für Produkte und Verpackungen produziert. Die Bearbeitung einer Fallstudie zum Thema "Reduce, reuse, recycle" steht daher im Mittelpunkt des Recruiting-Events BAINWORKS 2021, den die internationale Unternehmensberatung Bain & Company am 21. und 22. Oktober 2021 virtuell veranstaltet. Angesprochen sind Universitätsstudierende ab dem vierten Semester, Promovierende aller Fachrichtungen sowie Young Professionals.Im Rahmen der Fallstudie unterstützen die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Non-Profit-Organisation darin, Plastikabfall weltweit zu reduzieren. Zugleich gilt es eine Strategie zu erarbeiten, wie die Organisation neue Recyclingtechnologien fördern und Investoren gewinnen kann. "Die Herausforderung besteht darin, aus den üblichen Denkmustern auszubrechen", erklärt Bain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen inhaltlich überzeugende Lösungsansätze entwickeln, die tatsächlich umsetzbar sind. Das ist die Grundlage unserer Arbeitsweise als Unternehmensberatung."Bewerbungen noch bis zum 12. September 2021 möglichHilfestellung leisten interaktive Workshopmodule. Sie ermöglichen es den Teilnehmenden, verschiedene Technologien und deren Wirtschaftlichkeit zu identifizieren und zu bewerten. Gefragt sind dabei nicht nur innovative Ideen und analytisches Denkvermögen, sondern auch die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und die Ergebnisse angemessen zu präsentieren."Den Studierenden, Promovierenden und Young Professionals bietet sich im Zuge unserer Veranstaltung die Gelegenheit, den Beratungsalltag hautnah zu erleben", betont Claudia Kobler, Associate Partner und BAINWORKS-Mentorin. "Neben neuen Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit können die jungen Talente ihre Consultingkompetenzen unter Beweis stellen und ihren persönlichen Erfahrungsschatz erweitern." Auch steht allen Teilnehmenden ausreichend Zeit zur Verfügung, um sich mit den Bain-Consultants unterschiedlichster Fachbereiche auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.Bis zum 12. September 2021 können sich Interessierte für die Onlineveranstaltung bewerben. Alle Informationen zum Programm, zum Bewerbungsprozess und zu den Ansprechpersonen gibt es unter: www.joinbain.de/bainworks/.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 61 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Xing (https://www.xing.com/companies/bain%26company), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19104/5004262