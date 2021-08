Mitte dieser Woche wurde bekannt, dass Tesla den deutschen Strommarkt angreifen möchte (DER AKTIONÄR berichtete). Einem neuen Medienbericht zufolge will das Unternehmen von CEO Elon Musk nun auch Strom direkt an Kunden in Texas verkaufen. Es stellt sich die Frage, ob sich der einstige Elektroautopionier zu einem Energieversorger wandelt. Wie Texas Monthly am Donnerstag berichtete, hat eine Tochtergesellschaft von Tesla Anfang des Monats einen Antrag bei der Public Utility Commission of Texas (PUC) ...

