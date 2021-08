Der DAX kämpft auch am Freitag weiter um die wichtige 15.800-Punkte-Marke. Es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn der deutsche Leitindex erneut über diesem Bereich schließen könnte. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürfte aber auch die anstehende Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole werden.Die Seitwärtsbewegung beim DAX hält weiter an. Wie Anleger trotzdem Gewinne erwirtschaften können und was es vor dem Wochenende sonst noch zu wissen gibt, erfahren Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...