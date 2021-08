Im neusten Bilanz-Telekom-Rating holt sich Quickline den ersten Rang in der Mobilkommunikation und platziert sich in den Kategorien Internet, TV und Festnetztelefonie in den Top 5.Nidau - Im neusten Bilanz-Telekom-Rating holt sich Quickline den ersten Rang in der Mobilkommunikation und platziert sich in den Kategorien Internet, TV und Festnetztelefonie in den Top 5. «Wir freuen uns sehr über die guten Bewertungen unserer Kundinnen und Kunden und danken ihnen für ihr Vertrauen», kommentiert Frédéric Goetschmann, CEO Quickline, die Umfrageresultate. «Und wir danken unseren...

Den vollständigen Artikel lesen ...