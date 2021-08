Peloton, Highflyer in der Coronakrise, hat schlappe Zahlen für das abgelaufene Quartal (Q4) vorgelegt und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Was der Börse auch nicht schmeckte, war der skeptische Ausblick aufgrund höherer Kosten und starker Preissenkungen. DER AKTIONÄR sagt, was sich bei dem Fitness-Spezialisten nun ändern muss.Nach dem Boom 2020 flaut das Wachstum bei Peloton deutlich ab. Im jüngsten Geschäftsquartal bis Ende Juli steigerte der Hersteller von Spiningbikes und Laufbändern die ...

