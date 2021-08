DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx und acre gewinnen Iconic Award für WAYV



27.08.2021 / 11:00

CORPORATE NEWS Eyemaxx und acre gewinnen Iconic Award für WAYV Aschaffenburg, 27. August 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") und die Agentur für Immobilienmarketing active consult real estate (acre) werden für das Bürohochaus WAYV Riverside Office Tower in Offenbach bei Frankfurt am Main mit dem ICONIC AWARDS 2021: Innovative Architecture ausgezeichnet. Der Preis wurde in der Kategorie Communication und der Disziplin Corporate Design mit dem Label "Selection" für den Markenauftritt von WAYV verliehen. Das innovative Bürohochhaus mit Landmark-Charakter auf der Insel am Hafen Offenbach wird über eine vermietbare Fläche von rd. 13.700 Quadratmetern verfügen und soll im 1. Quartal 2024 fertiggestellt sein. Der neue Office-Tower WAYV, entworfen vom renommierten Architekturbüro Meixner Schlüter Wendt, bildet künftig den östlichen Auftakt in das lebendige Hafenquartier Offenbach. Als langjährig erfahrener Projektentwickler setzt die Eyemaxx Real Estate Group damit ein weiteres attraktives Gewerbeprojekt in Deutschland um. acre entwickelte den Namen, die Marke sowie die Brandstory und rollte den gesamten Markenauftritt aus. blackolive vermarktet das Neubauprojekt auf der Hafeninsel und flankierte den Prozess. "Mit seiner charakteristischen Gebäudeform, seiner zentralen Lage zwischen Hafenplatz und Mainufer, bester digitaler Infrastruktur und individuell gestaltbaren Büroflächen gehört WAYV zur Zukunftsgeneration von Hochhäusern. In der Markenentwicklung und im Markenauftritt sollten sich die individuelle Architektursprache, die Flächenqualitäten und die einzigartige Lage des Towers widerspiegeln. Dies ist hervorragend gelungen", so Kurt Rusam, COO Eyemaxx Real Estate Group. Die Arbeit überzeugte auch die unabhängige und sachverständige Jury der ICONIC AWARDS: Innovative Architecture. Sie setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Bereiche Architektur, Innenarchitektur, Design und Markenkommunikation. Mit den ICONIC AWARDS: Innovative Architecture konnte der Rat für Formgebung einen neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerb etablieren, der erstmals die Disziplinen in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt. Prämiert werden jedes Jahr visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur. Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,2 Mrd. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Über die acre - activ consult real estate gmbh acre ist eine inhabergeführte, mehrfach ausgezeichnete Agentur für Real-Estate-Branding und Design mit Sitz in Frankfurt am Main und weiterem Büro in Berlin. Mit Schwerpunkten in strategischem Branding, Corporate Design, Online-Markenauftritten sowie der Implementierung von ganzheitlichen Brand-Kampagnen und Markenidentitäten arbeitet das Unternehmen als Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Projektentwickler, Asset Manager und Eigentümer. Mit seinem ganzheitlichen Leistungsangebot erreicht acre gemeinsam mit seinen Kunden die Profilierung und Wertsteigerung von Assets im Bereich Wohn-, Büro- und Lifestyle-Immobilien sowie Stadtquartieren. Das Immobilien-Know-How des interdisziplinären Teams macht die Agentur zudem zu einem wichtigen strategischen Partner im gesamten Lebenszyklus von Immobilien.

